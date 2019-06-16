Adıyaman
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Seher Yıldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa
Karayolu Atakent
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Kazada Seher Yıldız ile araçta bulunan Merve Kaya
, Fethiye
Yıldız, Yusuf Yıldız
, Muhammed Yıldız
ve Hüsra Yıldız yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Muhammed Yıldız
yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN