Haberler » 3. Sayfa » Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Haber

Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:30Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan M.M. idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Ö.Ü. idaresindeki 02 HC 758 plakalı otomobil, Börgenek köyü yakınlarında kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan Mehmet Ali Köse, Necmettin Ünsal, Yunus Ünsal, Yusuf Ünsal ve Mahmut Ünsal yaralanmış ve yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yunus Ünsal (23), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yunus Ünsal, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:55 Oyun salonundaki silahlı saldırıda 6 kişi tutuklandı
18:45 Otomobilin sokak içerisinde takla attığı anlar kamerada
18:35 İnegöl'de zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi
18:26 Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
18:20 Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
1.12.2019 19:03:39