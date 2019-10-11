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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Engin Salık (24) hastanede hayatını kaybetti.

11.10.2019 20:10Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Engin Salık (24) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Aydın karayolu Atça Sanayi Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Salık (24) iş çıkışı motosikleti ile evine gitmek için yola çıktı. 09 BV 268 plakalı motosikleti ile Aydın istikametine doğru ilerleyen Engin Salık aynı istikamette ilerleyen S.K idaresindeki 09 V 1465 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yola savruldu. Motosikleti ile birlikte yolda sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak duran Engin Salık ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Engin S. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Sultanhisar, Motosiklet, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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