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Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun'da hastanede tedavi altına alınan öğretmen hayatını kaybetti.

18.08.2019 17:28 Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun'da hastanede tedavi altına alınan öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop'un Durağan ilçesi Greenpark mevkisinde dün meydana gelmişti. Cevat Karadeniz idaresindeki otomobil başka bir otomobille çarpışmıştı. Kazada Cevat Karadeniz hayatını kaybetmiş, öğretmen olan kızı Fadime Ergişi (28) ile birlikte 3 kişi yaralanmıştı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen öğretmen Fadime Ergişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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