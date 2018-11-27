27 Kasım 2018, 20:03
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İzmir'de Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

İzmir'de görev yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde görevini yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

8 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım akşam saatlerinde İzmir- Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınındaki bir kapama noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Keleş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Keleş, yaklaşık 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Gaziemir,İzmir
27 Kasım 2018 Salı 20:03



YORUMLAR (14)
ÖZGÜR: allah rahmet eylesin
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HASİBE KARA: Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun
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SÜKRÜ YILDIZ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar
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MURAT: Allah geride kalan sevenlerine sabır versin
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TÜRKİYELİ: Polisimize Tanrı''dan rahmet diliyorum. Mekanı cennet inşallah. Yakınlarının başı sağolsun.
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