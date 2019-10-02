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Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

02.10.2019 20:59Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kaplan (48) yönetimindeki 45 PT 030 plakalı otomobil ile Mehmet Şengül yönetimindeki 43 PA 956 plakalı araç, Yeniceköy kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Ahmet Kaplan, Mehmet Şengül ve Eşi Esma Şengül yaralandı.Yaralılar Emet ve Hisarcık'tan gelen ambulanslarla, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 45 PT 030 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Şengül. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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