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Kazada ağır yaralanan şoför hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan öğrenci servisinin şoförü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.11.2019 23:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:05Kazada ağır yaralanan şoför hayatını kaybetti
'in ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan öğrenci servisinin şoförü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün sabah saatlerinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si öğrenci 8 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Fırat Tunç, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tunç, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunç'un cenazesinin, Yeşil köyde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Mazıdağı, Mardin, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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