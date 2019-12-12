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Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu-Taşköprü karayolunda dün geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

12.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:11Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Kastamonu- karayolunda dün geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün Kastamonu-Taşköprü karayolu Kurusaray köyü mevkisinde Onur Balcıoğlu yönetimindeki 37 SH 639 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Onur Balcıoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Onur Balcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Balcıoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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