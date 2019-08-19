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Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

19.08.2019 12:05 Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılmadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Fethiye'nin Çiflik Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Aziz M. yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Tolga Satılmış idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Şerife M., 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer M. ve diğer araçtaki Anıl Baran T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır olan Tolga Satılmış, Anıl Baran T. ve 1 yaşındaki Özge M.'den birisi olan sürücü satılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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