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Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

HATAY'da önündeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Suriyeli Mosab A. yaralandı.

09.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:46Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

HATAY'da önündeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Suriyeli Mosab A. yaralandı. Araçta sıkışan Mosab A., itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde Mosab A. yönetimindeki 31 SAA 169 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Süleyman K. yönetimindeki 31 TN 093 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mosab A. ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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