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Kazada beli kırılan çiftçi için ambulans helikopter havalandı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde aniden hareket eden traktörün altında kalıp, beli kırılan Rıza Şen (56), bölgeye giden ambulans helikopter ile hastaneye taşındı.

02.08.2019 14:16 Kazada beli kırılan çiftçi için ambulans helikopter havalandı
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde aniden hareket eden traktörün altında kalıp, beli kırılan Rıza Şen (56), bölgeye giden ambulans helikopter ile hastaneye taşındı.
İlçeye bağlı Yeşilalan köyünde yaşayan Rıza Şen, tarlada çalışırken, park ettiği traktör kendiliğinden hareket etti. Rıza Şen, traktörünü durdurmaya çalışırken yere düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Rıza Şen yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine, durumu ağır olan Rıza Şen için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Şen, araziye inen ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine getirildi. Buradan da ambulansa alınan Rıza Şen, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rıza Şen'in belinin kırıldığı belirtildi.



Yeşilalan, Yıldızeli, Güncel

Kaynak: DHA

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