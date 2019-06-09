Kazada bir aile yok oldu... Anne
, baba ve oğul yan yana defnedildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bayram ziyareti dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğul, düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi. Elbistan- Malatya
karayolunun Demircilik
Mahallesi kesiminde dün yaşanan trafik kazasında, Malatya'dan bayram ziyaretinden dönen 2'si çocuk 7 kişilik Yılmankaya ailesini taşıyan otomobil, buğday tarlasına girerek takla atmıştı. Kazada, demir yığınına dönen otomobildekilerden sürücü Ergün Yılmankaya ile babası Mehmet Ali ve annesi Ayşe Fatma
Yılmankaya, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mehmet Ali (9), Sümeyye (3), Nurcan ve Hüseyin Yılmankaya yaralanmıştı.Kazada yaşamını yitiren anne, baba ve oğlu için Elbistan'da Hocazade Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
, MHP
Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve çok sayıda vatandaş saf tuttu. Anne, baba ve oğlun cenaze namazı, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç
tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındı. Cenazeler, daha sonra omuzlara alınarak Hocazade Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Kaynak: İHA
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