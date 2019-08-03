Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kazada can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

03.08.2019 11:36 Kazada can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kazas sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Altın'ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep Dere (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Hüseyin Altın'ın engelli oğlu Emre Altın (24) hayatını kaybetti. Gencin sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince araç kesilerek çıkarıldı. Trafik kazası sonrası Sürücü Hüseyin Altın ve araçta bulunan eşi Aysel Altın (47) ise ağır yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale'ye sevk edildikleri öğrenildi.

Recep Dere'nin işe gittiği, Altın ailesinin ise Bozguç köyündeki tarlalarına doğru hareket ettikleri bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

Hüseyin Altın, Çanakkale, Sabah, HP, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:34   Nusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a uğurlandı
13:29   Tosya'da trafik ekiplerinden hız uygulaması
13:28   Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü
13:23   Telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü
13:14   Köyceğiz'de kaza: 3 yaralı
13:13   Birgün Gazetesi yazarı trafik kazasında hayatını kaybetti
13:12   Antalya'da ot yangını korkuttu