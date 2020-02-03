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Kazada cesedi parçalanan kadının ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Adana'da yol kenarında parçalanmış halde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

03.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:58Kazada cesedi parçalanan kadının ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
'da yol kenarında parçalanmış halde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Şubat günü 'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş, duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşup gezmek için otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktı. Saat 06.00 sıralarında Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. D-400 karayolunda araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. genç kadını aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş'e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp Konya'da toprağa verildi. Polis yaptığı çalışmada genç kadına önce Hasan Ö. yönetimindeki aracın çarptığını, daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis, genç kadının ölümüyle ilgili Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Murat A. ve İsmet D. tutuklanarak Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Hasan Ö. ve Yener C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Konya, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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