Kazada Hayatını Kaybeden Anne ve Oğlu Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:14



29 Kasım 2018 Perşembe 15:14

Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandıÖlen kadının kardeşi imam, cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadıKazadan yara almadan kurtulan Menekşe Ülkeroğlu'nun eşi Aziz Ülkeroğlu, sinir krizi geçirdiANKARA - Ankara'da lüks aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren anne Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan yara almadan kurtulan Menekşe Ülkeroğlu'nun eşi Aziz Ülkeroğlu namazda sinir krizi geçirirken, Menekşe Ülkeroğlu'nun kardeşi imam ise cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Ankara Çevre Yolu'nda geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu'nun cansız bedenleri Ankara'nın Kaharamankazan ilçesine getirildi. Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu'nun cenazeleri, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kayı Mahallesi Ulu Camii'ne getirilirken burada taziyeleri, kazadan yara almadan kurtulan Menekşe Ülkeroğlu'nun eşi Aziz Ülkeroğlu, büyük oğlu Engin Ülkeroğlu ve aile yakınları kabul etti. Aziz Ülkeroğlu'nun ayakta güçlükle durduğu görülürken, anne ve oğlunun cansız bedenleri, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazan Asri Mezarlığı'na defnedildi.İmam gözyaşlarına hakim olamadıÖğle namazı sonrası camiden çıkan Menekşe Ülkeroğlu'nun babası tabuta sarılarak sinir krizi geçirirken, o sırada Aziz Ülkeroğlu'da tabuta sarılarak ağlamaya başladı. Cenaze törenine katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise ayakta güçlükle duran Aziz Ülkeroğla'na dakikalarca sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Menekşe Ülkeroğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen cenaze namazını kıldıran Soyucak Mahallesi Cami imamı Yavuz Ülkeroğlu da namaz ve dua sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kaçan sürücü teslim olduMenekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu'nun hayatını kaybettiği, baba Aziz Ülkeroğlu'nun ise hafif yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Plakasından aracın bir matbaacılık şirketine ait olduğunu tespit eden ekipler, şirket sahibi Osman B. ile irtibata geçti. Kazaya kendisinin karıştığını doğrulayan Osman B. avukatıyla öğle saatlerinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.