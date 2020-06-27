Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Ekerel, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asteğmen Taylan Ekerel (26), Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

27.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:46
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asteğmen Taylan Ekerel (26), Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Fethiye'ye getirilen Ekerel için Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekerel'in yakınları ve ilçe halkından helallik istendi.
Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Ekerel'in cenaze törenine, yakınları ile Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen ve vatandaşlar katıldı.
Ekerel'in terhisine bir gün kala geçirdiği kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Ekerel, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Konya’daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK’lı terörist yakalandı Güncel
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Haberler››Güncel››Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Ekerel, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:51: Libya Dışişleri Bakanlığı: Wagner milisleri bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor - Haber 19:47: Son dakika haberleri! Kayserispor, Sivas'ta - Haber 19:36: 'Sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum' diyen kadının eşi tutuklandı - Haber 19:31: Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı - Haber 19:31: Niğde'de müzisyenler eylem yaptı - Haber 19:18: Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı - Haber 19:16: Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber