Kazada hayatını kaybeden çift yan yana toprağa verildi

Adana'da yeni aldıkları otomobille geçirdikleri kazada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

10.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:20
Adana'da yeni aldıkları otomobille geçirdikleri kazada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.
Ceyhan ilçesinde 59 AAV 341 plakalı otomobille tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Cesur (32) ve eşi Gizem Cesur'un (29) Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.
Çiftin cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Ceyhan ilçesine getirildi.
Cenazeler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokağa getirilerek helallik alındı.
Defin için Yeni Asri Mezarlığı'na getirilen Cesur çiftinin cenazeleri, cenaze namazının kılınmasının ardından gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
Cenazede çiftin 6 yaşındaki kızı Simay ve 3 yaşındaki oğlu Aras gözyaşı döktü.
Bu arada, gözaltına alınan tır sürücüsü Rauf K. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Olay
Çağrı Cesur'un (32) kullandığı 59 AAV 341 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolu otoban kavşağında Rauf K'nin kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırla çarpışmıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücü ile yanındaki eşi Gizem Cesur'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Tırın sürücüsü Rauf K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Çiftin bir gün önce aldıkları otomobille Yumurtalık ilçesinden gezmeden döndükleri öğrenilmişti. Kazada hayatını kaybeden çift yan yana toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Ceyhan, Adana, Güncel, Haber

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