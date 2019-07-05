05.07.2019 18:00
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Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Karabük'te otomobilin direğe çarpması sonucu ağır yaralanan ve 13 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, toprağa verildi.

Karabük'te otomobilin direğe çarpması sonucu ağır yaralanan ve 13 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, toprağa verildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Melek Benli'nin (20) cenazesi, Kurtuluş Mahallesi 120 Evler Merkez Camisi'ne götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Benli'nin cenazesi, Eflani Gökgöz köyü Dayılar Mahallesinde toprağa verildi.
Yenice ilçesinden Karabük'e gelen Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, 21 Haziran'da Yassıkaya Tüneli girişinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmıştı. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Melek ve Kezban Benli (45), 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Melek Benli, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
Kaynak: AA
Karabük, Güncel

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