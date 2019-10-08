Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri
'de dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Sezgin son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yolun karşısına geçerken, kontrolünü kaybeden aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sezgin'in cenazesi son yolculuğuna ailesi ve arkadaşları tarafından uğurlandı.
Mehmet Sezgin'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Erkilet
General Emir mahallesi Gümüşçü Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ