Haberler » 3. Sayfa » Kazada hayatını kaybeden motosikletli genç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Kazada hayatını kaybeden motosikletli genç son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da otomobilin motosikletle çarptığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücü 16 yaşındaki Eren Konukçu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

14.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:42Kazada hayatını kaybeden motosikletli genç son yolculuğuna uğurlandı
TEKİRDAĞ (İHA) – 'da otomobilin motosikletle çarptığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücü 16 yaşındaki Eren Konukçu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi üniversite ışıklarda M.Ö. idaresindeki 34 HN 4563 plakalı otomobili ile Eren Konukçu'nun kullandığı 59 ABE 022 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada kafasındaki kastı çıkan ve başından darbe alan Konukçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden gencin ailesinin ABD'de olduğu, babasının ise NKÜ Ziraat Fakültesi Hocası Prof. Dr Fatih Konukçu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü genç için Köseilyas Mahallesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında hayatını kaybeden gencin yakınları ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi.

Sürücü tutuklandı

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eren Konukçu'nun cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Ayrıca otomobil sürücüsü M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Haberler
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Haberler
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Haberler
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Haberler
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Haberler
17:08 KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi - Haberler
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
14.12.2019 18:26:59