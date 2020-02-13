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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Çankırı'da toprağa verildi

Kayseri-Malatya karayolunda kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ve kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

13.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:39Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Çankırı'da toprağa verildi
Kayseri-Malatya karayolunda kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ve kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketi 'da toprağa verildi.

Kayseri'deki işlemlerinin ardından kara yoluyla getirilen cenazeler Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uzman Çavuş Yılmaz Yandım'ın cenazesi morgdan alındıktan sonra merkeze bağlı Ovacık köyüne getirildi. Kayınvalidesinin cenazesi ise Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyüne götürüldü. Uzman Çavuş Yandım'ın cenazesi köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım kendi aracıyla ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yılmaz Yandım idaresindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile araçta bulunan kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Mehtap Veli Yılmaz (26) ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Anne ve kızının hastanede tedavileri sürüyor. - ÇANKIRI

Kayseri, Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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