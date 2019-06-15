15.06.2019 17:34
Haberler»Güncel » Haber

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Hatay'a gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden iki uzman çavuştan Sinan Arslan'ın cenazesi, hastane bahçesindeki törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildiEğitim amaçlı bulundukları Nevşehir'den hafta sonu izni için Mersin'e giderken geçirdikleri trafik...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden iki uzman çavuştan Sinan Arslan'ın cenazesi, hastane bahçesindeki törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi
Eğitim amaçlı bulundukları Nevşehir'den hafta sonu izni için Mersin'e giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren askerlerden Arslan'ın cenazesi, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Hastane bahçesinde düzenlenen törende, Arslan için dua okunup helallik istendi.
Arslan'ın naaşı, tören mangası tarafından araca yüklenerek, defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Fatih Şahin'in cenazesinin ise ailesi tarafından alınıp, memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.
Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarpmış, kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Sinan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetmişti.
Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenilmişti.Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Hatay'a gönderildi
Kaynak: AA
Bursa, Nevşehir, Mersin, Sinan Arslan, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:49 Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
17:49 ORTAK YAYININ YAPILACAĞI LÜTFİ KIRDAR'IN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
17:49 ADIYAMAN Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı
17:49 ADANA Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
17:49 İMAMOĞLU SANDIK GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU
17:49 BURSA Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar
17:47 Tekirdağ'dan kısa kısa