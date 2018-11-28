Kazada Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki jandarma uzman çavuş Erhan Adaşbay son yolculuğuna uğurlandı.
Çaycuma Kayıkçılar köyü mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Adaşbay'ın cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Gökçebey
ilçesindeki evinin önüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından helallik alındı.
Erhan Adaşbay'ın cenazesi, daha sonra Merkez
Ulu Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine Adaşbay'ın yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.
Adaşbay yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, dün Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpışmıştı.
Kazada yaşamını yitiren Adaşbay'ın, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi Gökçebey'e geldiği belirtilmişti.
Zonguldak,Çaycuma
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:50