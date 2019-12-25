Haberler » Güncel » Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:15 Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman-Konya kara yolu üzerinde Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Otomobilde bulunan ve sınır ötesindeki birliğinden izinli geldiği öğrenilen Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ersin'in cenazesi daha sonra ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi morguna getirildi.

İşlemlerin ardından Çamlı Mahallesi'nde babası Hanifi Ersin ile annesi Arife Ersin'in bulunduğu baba ocağında helallik alındı. Defin için Çamlı Mahallesi'ndeki asri mezarlığa götürülen Ersin'in cenazesi, Erdemli Müftüsü Hayri Erenay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, uzman çavuşun silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14   Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı - Haber
14:14   FLAŞ - Haber
14:14   FLAŞ - Haber
14:09   Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı - Haber
14:09   Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
25.12.2019 14:15:58