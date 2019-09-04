Haberler» Güncel» Haber

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı'nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.

04.09.2019 17:14 Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi
Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı'nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.

Ailesini karşılamak üzere kendisine ait sivil otomobili ile bir hafta önce görev yaptığı Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin naaşı, bu gün memleketi Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.

Uzman Çavuş Çiftçi'nin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, nüfusa kayıtlı olduğu Diyadin ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Eşi Songül Çiftçi ile 25 gün önce evlendiği öğrenilen Uzman Çavuş Çiftçi için düzenlenen cenaze törenine, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan'ın yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Diyadin, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:41   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:38   Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var
01:37   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:33   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:27   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:26   Karagümrük stadı'nın aydınlatma direğinde intihar girişimi
01:25   Konya resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü