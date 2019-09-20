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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kayseri İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Soner Kaya(22), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

20.09.2019 17:04Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kayseri İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Soner Kaya(22), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Soner Kaya'nın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Sarıalan Mahallesi'nde cuma namazından sora gözyaşları ile toprağa verildi. Cenaze namazını Vezirköprü Müftüsü Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından helallik alındı.

Yoğun katılımın gözlemlendiği cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekar olan Soner Kaya'nın ailesinin İstanbul'da ikamet ettiği belirtildi. - SAMSUN

Soner Kaya, Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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