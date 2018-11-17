17 Kasım 2018, 18:57
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Kazada Hurdaya Dönen Kamyonetten Yara Almadan Kurtuldu

Kazada Hurdaya Dönen Kamyonetten Yara Almadan Kurtuldu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonet, TIR'a arkadan çarptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Ankara- İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Turgut yönetimindeki 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci kavşağında, Bekir Özkaner yönetimindeki 31 V 4169 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Turgut, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı. Hüseyin Turgut, kontrol amaçlı Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Salihli-Demirci Karayolu'nda trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa Manisa,Salihli
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:57