Kazada Hurdaya Dönen Kamyonetten Yara Almadan Kurtuldu

MANİSA'nın Salihli
ilçesinde kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Ankara- İzmir
Karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Turgut
yönetimindeki 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci
kavşağında, Bekir Özkaner yönetimindeki 31 V 4169 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Turgut, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı. Hüseyin Turgut, kontrol amaçlı Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Salihli-Demirci Karayolu'nda trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Manisa,Salihli
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:57