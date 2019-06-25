25.06.2019 16:05
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Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu

Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesi 'nde Koray V.'nin kullandığı 45 ACZ 77 plakalı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkan Bayram A. idaresindeki 46 EJ 532 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil arasında sıkışan sürücü Bayram A.'nın sol ayağı bilek kısmından koptu. Motosikletin teknesinde bulunan Esengül A. ise çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak park halindeki otomobilin tavanına çarpıp asfalt zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayram A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanamayı durdurmak için iple turnike yapan vatandaşlar, bir yandan da şoka giren eşine yardım etmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Elbistan , Kahramanmaraş , Motosiklet , 3. Sayfa

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