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Kazada motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sedat Tepecik'in (26) dili boğazına kaçtı.

27.09.2019 15:41Kazada motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sedat Tepecik'in (26) dili boğazına kaçtı. Nefessiz kalan genci, çevredekiler müdahale ederek kurtardı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Süleymaniye Alt Geçit Mevkii'nde meydana geldi. Yan yolda seyir halinde olan Eren T.(28) yönetimindeki 16 F 1222 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Sedat Tepecik'in kullandığı 16 KOA 02 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Tepecik'in dili, boğazına kaçtı. Yardıma koşan vatandaşlar, nefessiz kalan gencin dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı. Sedat Tepecik, ihbar üzerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Süleymaniye, Tepecik, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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