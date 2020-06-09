Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen'e gözü yaşlı veda

Zonguldak'ta önceki gün iki aracın çarpışması sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen'e gözü yaşlı veda
09.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:32
Zonguldak'ta önceki gün iki aracın çarpışması sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencisi olan 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Çaydamar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada sosyal mesafe kuralları gözetilerek helallik alınmasının ardından cenaze; Hayat Mahallesi Camii'ne getirildi.

Öğle namazı öncesi yapılan dualarla cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından küçük Eymen'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Eymen Burak Altındağ'ın annesi İlkay Altındağ ve babası Cihan Altındağ'ın BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavileri sürüyor. Eymen'in 18 yaşındaki ağabeyi Umut ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Kaza, önceki gün Zonguldak-Ankara karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobile, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Hanife Y. idaresindeki 67 ED 414 plakalı panelvan araç çarptı. Kazada panelvan aracın sürücüsü Hanife Y. ile diğer aracın sürücüsü Cihan A. ve eşi İlkay A. ile çocukları Umut A. ve Eymen A. araçta sıkıştı.10 yaşındaki Eymen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile BEÜ Sağlık Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Küçük Eymen'in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Hanif Y.'nin emekli hemşire olduğu ve özel bir sağlık kuruluşunda sağlık hizmeti verdiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Zonguldak, Altındağ, 3. Sayfa, Haber

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