Kazada ölen 4 kardeş yan yana defnedildi

Antalya
'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kardeşin cenazeleri, Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde defnedildi.
Antalya'nın Akseki
ilçesindeki kazada vefat eden Mahsun, Mecit, Mehmet Ali ve Bişar Tuncel'in cenazesi uçakla Mardin Havalimanına getirildi.
Akrabaları tarafından alınan cenazeler, Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kardeşin cenazesi, köy mezarlığında yan yana defnedildi. Defin sırasında bazı yakınları sinir krizleri geçirdi.
Acılı baba Şerif Tuncel, taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İlçe Müftüsü Masum Taşçı da katıldı.