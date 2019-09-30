Haberler » Güncel » Haber

Kazada ölen arkadaşlarını andılar

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 öğrenci, sınıf arkadaşları tarafından anıldı.

30.09.2019 19:06
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 öğrenci, sınıf arkadaşları tarafından anıldı.
İlçeye bağlı Gelişen köyü Toklu mezrasında 27 Eylül'de yaşanan kazada hayatını kaybeden Sümeyye (12), Zilan (14) ve Agit Tekin (15) kardeşler ile Elif Sevcan'ın (11) sınıf arkadaşları okula çiçeklerle geldi.
Öğrenciler, okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Eren ile birlikte, yaşamlarını yitiren Tekin kardeşler ve Sevcan'ın sırasına onların fotoğraflarını koydu, sırayı çiçeklerle süsledi.
Gür ve beraberindekiler, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencileri teselli etmeye çalıştı.
Kazada ölen arkadaşlarını andılar

Hakkari, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30 Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı
23:29 Motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
23:29 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
23:28 "Tarihin, Kaşıkçı'nın tartışmanın doğru tarafında olduğunu göstereceğine inanıyoruz"
23:27 Silahlı kavga: 1 yaralı
23:25 Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel ile sohbeti