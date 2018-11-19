Kazada Ölen Astrolog Son Yolculuğuna Uğurlandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden ünlülerin astrologu Egemen Töreli
son yolculuğuna uğurlandı.
Egemen Töreli için Çorlu Merkez
Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Sevenleri ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Töreli'nin cenazesi ardından Çorlu Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çorlu Atatürk Bulvarı
üzerinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Egemen Töreli'ye T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpmış, kaza sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü T.T. tedavi altına alınırken Egemen Töreli (51) hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ
Merkez,Tekirdağ,Egemen Töreli,Çorlu
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:49