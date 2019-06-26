26.06.2019 16:54
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Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, İzmir- Ankara karayolunun Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Tok (46), Firdevs Tok (54) ve Yusuf Tok (56) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi için Örnekköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ölenlerin yakınları yan yana koyulan tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığına defnedildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Kemalpaşa , İzmir , 3. Sayfa

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