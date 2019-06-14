14.06.2019 11:14
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Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni

Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni

Yalova'da okuluna gelirken geçirdiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, karne töreninde hüzünlü anlar yaşadı.

Yalova'da okuluna gelirken geçirdiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, karne töreninde hüzünlü anlar yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni, Akın'ın da görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Akın'ın görevli olduğu 4-B sınıfındaki öğrencileri, öğretmenlerinin masasına karanfiller bıraktı. Öğrencilere karneleri, Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.
Ali Tosun, sınıfta yaptığı konuşmada, Aysel Akın'ı rahmetle andıklarını söyledi.
Öğrencilere seslenen Tosun, "Ağlamakla değil çok çalışarak, kitap okuyarak onun size vermek istediklerini hayata geçirerek onu yaşatacaksınız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenlerimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onlara sevgimizi gösterebiliriz." dedi.
Tören sırasında, öğretmenlerini kaybeden öğrenciler gözyaşı döktü.
Olay
Yalova merkeze bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'nda görevli 36 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi sınıf öğretmeni Aysel Akın, 28 Mayıs Salı sabahı iş yerine gitmek üzere dolmuşa binmiş, okulun önüne gelince durakta inmişti. Aracın arkasına doğru yönelerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene, F.A.A. idaresindeki 77 M 0089 plakalı minibüs çarpmıştı.
Yaralanarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü F.A.A. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
Ali Tosun, Muammer Erol, Yalova, Güncel

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