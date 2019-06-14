14.06.2019 11:58
Haberler»Güncel » Haber

Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni

Yalova'da okuluna gelirken geçirdiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, karne töreninde hüzünlü anlar yaşadı.

Yalova'da okuluna gelirken geçirdiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, karne töreninde hüzünlü anlar yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni, Akın'ın da görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Akın'ın görevli olduğu 4-B sınıfındaki öğrencileri, öğretmenlerinin masasına karanfiller bıraktı. Öğrencilere karneleri, Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.
Ali Tosun, sınıfta yaptığı konuşmada, Aysel Akın'ı rahmetle andıklarını söyledi.
Öğrencilere seslenen Tosun, "Ağlamakla değil çok çalışarak, kitap okuyarak onun size vermek istediklerini hayata geçirerek onu yaşatacaksınız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenlerimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onlara sevgimizi gösterebiliriz." dedi.
Tören sırasında, öğretmenlerini kaybeden öğrenciler gözyaşı döktü.
Olay
Yalova merkeze bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'nda görevli 36 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi sınıf öğretmeni Aysel Akın, 28 Mayıs Salı sabahı iş yerine gitmek üzere dolmuşa binmiş, okulun önüne gelince durakta inmişti. Aracın arkasına doğru yönelerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene, F.A.A. idaresindeki 77 M 0089 plakalı minibüs çarpmıştı.
Yaralanarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü F.A.A. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni
Kaynak: AA
Ali Tosun, Muammer Erol, Yalova, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:08 Selim Yağcı'dan babalar günü çağrısı
13:08 Suriye sınırındaki Kilis'te Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümü kutlandı
13:08 Bitlis'te karne dağıtım töreni
13:08 GÜNCELLEME - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu
13:08 ASKİ'den "şebeke suyu güvenli" açıklaması
13:08 Türk Telekom 5G Dünya Zirvesi'nde
13:08 Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
13:08 ANTALYA Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
13:08 BOLU Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı
13:08 MUŞ 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çalacak
13:08 Şanlıurfa'da okul çıkışı bıçaklı kavga 1 yaralı
13:08 KAYSERİ Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
13:07 Akşener: 'İstanbullunun iradesi gasbedildi, sivil darbe sonucu seçim yenileniyor'
13:07 Sınır birliklerine komando sevkiyatı