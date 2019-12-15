Haberler » Güncel » Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı - Haber

Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

KIRŞEHİR'de, dün yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Seda (20), Yasin (18) ve Merve Nur Çiçek (14), Akçakent ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

15.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:59Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

KIRŞEHİR'de, dün yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Seda (20), Yasin (18) ve Merve Nur Çiçek (14), ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir merkezde bir yakınlarının cenazesi için taziyeye giden Hacı Salih Çiçek yönetimindeki 40 AK 547 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Kazada, sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin ve Seda olay yerinde, Merve Nur ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise, rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte Akçakent ilçesindeki evlerinde kaldıkları öğrenildi.

'ALLAH'IM SABIR VER'

Hastanede otopsileri tamamlanan Hacı Salih Çiçek ile 3 çocuğunun cenazesi Akçakent ilçesine getirildi. Belediye sosyal tesislerindeki cenazeye Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi kızı Pınar ile gözyaşı döken anne Serpil Çiçek, "Allah'ım yardım et. Allah'ım sabır ver, kimsenin başına böyle bir şey verme" dedi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacı Salih Çiçek ile üniversite öğrencisi Seda ile lise öğrencileri Yasin ve Merve Nur ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, "Hacı Salih Çiçek belediyemizin çalışanıydı. Akçakent ilçemizin sevilen bir insanıydı. Allah rahmet eylesin. Kırşehir'de ablalarının eşinin cenazesine gidiyorlarmış. Elim bir trafik kazasına kaybettik" diye konuştu.



Merve Nur, Kırşehir, Akçakent, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35 İzmir eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği filiz, yaşam savaşı veriyor-2 - Haber
15:34 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:34 Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemini binlerce kadın katıldı - Haber
15:28 Bornova'nın sorunları Kuşadası'nda tartışıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
11:21 Antalya'da "ay balığı" görüntülendi - Haber
15.12.2019 15:38:58