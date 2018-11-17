Kazada ölen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
SAMSUN'un Vezirköprü
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Dün gece saat Samsun- Kastamonu
Karayolu Vezirköprü ilçesi 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Nurettin Yıldız (33) ile oğlu Kayra Yıldız (7) bu gün son yolculuklarına uğurlandı. Baba ve oğlu için memleketleri olan Samsun'un Havza
ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şeyhsafi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlunun cenazeleri Şeyhsafi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Fatma Yıldız
(29) ve kızı Hümeyra
Yıldız'ın (5) tedavilerinin ise Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.
Vezirköprü
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:54