Kazada Ölen Başkanlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:50



06 Aralık 2018 Perşembe 16:50

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden eski Durağan Belediye Başkanı Ali Dalkılıç ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım'ın cenazeleri toprağa verildi.Durağan Belediye Başkanlığı adaylığı için Ankara'ya giden eski Belediye Başkanı Ali Dalkılıç'ın da içinde bulunduğu araç, Ankara'nın Akyurt ilçesinde kaza yapmış, kazada eski Başkan Dalkılıç olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan ve kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Ankara'daki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Dalkılıç ve Yıldırım'ın cenazeleri, Durağan ilçesine getirildi. Evlerinde helallik alınmasının ardından cenazeler Durağan İsmail Bey Camisi'nin avlusuna taşındı.İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Dalkılıç'ın naaşı ilçe mezarlığında, Yıldırım'ın cenazesi Yandak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Cenaze namazına Dalkılıç ve Yıldırım'ın aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Aynı kazada yaralanan Hayrettin Ateş'in ise Ankara Akyurt Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SİNOP