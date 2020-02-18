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Kazada ölen Bilecikli pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'dan Bilecik'e motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybeden genç pilot adayı Muhammed Mustafa Avcı son yolculuğuna uğurlandı.

18.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:30Kazada ölen Bilecikli pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'dan 'e motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybeden genç pilot adayı Muhammed Mustafa Avcı son yolculuğuna uğurlandı.

2 Şubat'ta 11 AAD 332 plakalı motosikleti ile Bursa'dan Bilecik'e seyir halindeyken Yenişehir'de bir araçla çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Mustafa Avcı (29), tedavi gördüğü Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Hayata sadece 15 gün tutunabilen genç pilot ve motosiklet tutkunu Muhammed Mustafa Avcı, bugün Bilecik merkez Şerifpaşa Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken, gözyaşları sel oldu.

Geriye bu görüntüleri kaldı

pilot adayı Muhammed Mustafa Avcı Bilecik semalarında uçarak hemşehrilerine Kurban Bayramı mesajı vermişti. Tek motorlu uçakla gerekli izinler alınarak Bursa'dan Bilecik'e 40 dakika gibi bir sürede uçuş gerçekleştiren Muhammed Mustafa Avcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Bilecikli hemşehrilerinin ve dostlarının Kurban Bayramını kutlayarak, "Tüm hemşehrileri ile dostlarının Kurban Bayramını uçaktan kutlayarak, nice bayramları sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederim" demişti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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