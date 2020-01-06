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Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bağlı olduğu Süt Birliği tarafından sigortalanan ve ekim ayında geçirdiği kazada yaşamını yitiren çiftçi Kadir Karaca'nın ailesine, 50 bin liralık sigorta tazminatı ödemesi yapıldı.

06.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:42 Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat

MUĞLA'nın ilçesinde, bağlı olduğu Süt Birliği tarafından sigortalanan ve ekim ayında geçirdiği kazada yaşamını yitiren çiftçi Kadir Karaca'nın ailesine, 50 bin liralık sigorta tazminatı ödemesi yapıldı.

Milas Süt Birliği'nce sigortalı olan ve 3 Ekim 2019'da Çamköy Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden süt üreticisi Kadir Karaca'nın ailesine, 50 bin liralık ferdi kaza sigorta tazminatı ödemesi yapıldı. Milas Süt Birliği yönetimi, kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Kadir Karaca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, üyeleri ile ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Gezgin, Milas Süt Birliği'nin ferdi kaza sigortalı üyesi Kadir Karaca'nın ailesine sigorta tazminatı ödemesi yapılması için işlem başlattı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Nuray Karaca ile oğulları Kader ve Güngör Karaca'ya Milas Süt Birliği'nde atılan imzalarla toplam 50 bin liralık ferdi kaza sigorta tazminatı ödemesi yapıldı.

Milas'ta geçen yıl, 2 sürekli sakatlık ve 1 vefat dolayısıyla sigorta tazminatı ödemesi yapıldığını kaydeden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, "Üretim yaptığımız alanlar aklımıza ve hayalimize gelmeyecek risklerle dolu. Tarımsal uğraş dünyanın her yerinde bu şekilde ciddi riskler içeriyor. Milas Süt Birliği olarak bizim için çok değerli olan üreticilerimize, primi birliğimiz tarafından karşılanmak suretiyle 50 bin liralık ferdi kaza ve sürekli sakatlık durumlarını kapsayan kazalara karşı sigorta yaptırdık" dedi.

Ali İhsan Gezgin, 2018 yılında da hayatını kaybeden üyelerinin ailesine 50 bin liralık ferdi kaza sigorta tazminatı ödemesi yaptıklarını hatırlattı.



Kadir Karaca, Sigorta, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

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