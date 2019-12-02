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Kazada ölen çiftin cenazeleri törenle memleketlerine gönderildi

ZONGULDAK'ta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç'un (28) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gönderildi.

02.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:03Kazada ölen çiftin cenazeleri törenle memleketlerine gönderildi

ZONGULDAK'ta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç'un (28) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Afyonkarahisar'ın ilçesine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Çiğdem Sezer (35) yönetimindeki 61 EZ 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönde seyir halinde olan Emre Tunç'un kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki araç da hurdaya döndü. Emre Tunç kaza yerinde, eşi Kevser Tunç da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Çiğdem Sezer ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Devrek Orman İşletme Şefliğinde çalışan Emre Tunç ve eşi Kevser Tunç'un cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Tunç çifti için Devrek Orman İşletme Şefliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan Emre Tunç'un mesai arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kevser Tunç'un babası İsmail Şimşek, güçlükle ayakta durdu.

MEMLEKETİNE DÖNMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ

Okunan duaların ardından Tunç çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gönderildi. Bir erkek çocuğu sahibi olan çiftin cenazelerinin, yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Emre Tunç'un yaklaşık 5 yıldır Devrek Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığı, vefat eden kanser hastası kardeşi için 6 ay geçici süreliğine Afyonkarahisar'da görev yaptığı öğrenildi. Emre Tunç'un, tayin isteyerek tekrar memleketine dönmek istediği bildirildi.



Zonguldak, Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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