Kazada Ölen Diyetisyen Ferya Bertan Urla'da Toprağa Verildi

İzmir
'in Konak
ilçesindeki kazada hayatını kaybeden diyetisyen Ferya Bertan (37) Urla
'da toprağa verildi.
Bertan'ın cenazesi yakınları ve çalıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ndeki mesai arkadaşları tarafından DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak ailesinin yaşadığı Kalabak Mahallesindeki eve getirildi. Ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında helalik alınmasının ardından Bertan'ın cenazesi Urla Çarşı Camisine götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Bertan'ın cenazesi Urla Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
, Ferya Bertan için "Hastanemiz Onkoloji Servisi diyetisyenlerinden Ferya Bertan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve tüm üniversitemiz camiasına baş sağlığı dilerim." mesajını paylaştı
Kaza
Konak ilçesinde 11 Mart Pazartesi günü ter yöne giren ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil Mustafa Kemal Sahil Bulvarında Sadi Ergün idaresindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk (27) hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA