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Kazada ölen fabrika müdürü toprağa verildi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden fabrika müdürü Mustafa Tan (61), toprağa verildi.

09.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:51Kazada ölen fabrika müdürü toprağa verildi
AYDIN'ın ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden fabrika müdürü Mustafa Tan (61), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Yağcılar Mahallesi'nde bulunan su fabrikasında yaşandı. Fabrika bahçesinde geri manevra yapan Emrah Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon, fabrika müdürü Mustafa Tan'a çarptı. Tan, ağır yaralı olarak götürüldüğü Devlet Hastanesi'nde  doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Çeker ise, jandarma tarafından gözaltına aldı.Mustafa Tan bugün Sarıoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tan'ın cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.


- Aydın

Mustafa Tan, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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