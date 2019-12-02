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Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatını kaybeden Ordulu iki genç sporcu, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

02.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:14Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı
'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatını kaybeden Ordulu iki genç sporcu, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Hentbol müsabakası için dün Ordu'dan Yozgat'a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atan aracın altında kalan Sinem (12) Göksü Akyel (14) isimli 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 sporcu ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sporculardan Göksü Akyel için eğitim gördüğü Ordu Lisesinde tören düzenlendi. Tevfik ve Gülüzar çiftinin çocukları için taziyeleri kabul etti. 14 yaşındaki Göksu Akyel'in cenazesi, çok sayıda öğrencinin ve yakınlarını katılımı ile gözyaşları eşliğinde Aybastı ilçesi Beşdam Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Hayatını kaybeden sporculardan Sinem Aksu için ise Altınordu 60. Yıl Ortaokulunda tören düzenlendi. Cemal ve Hanife çifti, okul bahçesinde düzenlenen törende taziyeleri kabul ederken 12 yaşındaki sporcu Sinem Aksu, arkadaşları, ailesi ve protokol mensuplarının katılımı ile helallik alınmasının ardından Gürgentepe ilçesi Bahtiyarlar Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Öğrenciler, arkadaşları için dua ederken sıralarına ise çiçek koymayı da ihmal etmedi. - ORDU

Yozgat, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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