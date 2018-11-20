Kazada ölen gencin organları 6 kişiye umut olacak

20 Kasım 2018 Salı 14:43



20 Kasım 2018 Salı 14:43

Kazada ölen gencin organları 6 kişiye umut olacakGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletiyle kendisini kovalayan kişilerden kaçarken geçirdiği kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak. Edinilen bilgiye Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü, arkasından gelen bir sivil araçtan kaçarken motosikleti devirdi. Kazada kafasından darbe alan Mehmet Ali, kaldırıldığı Nizip devlet Hastanesi'nde 11 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin ailesi aldığı karar ile çocuğunun organlarını bağışladı. Gaziantep Konukoğlu Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyon ile kalp, göz, böbrek, pankreas ve karaciğeri alınan genç, organlarının gönderileceği 5 ayrı kişiye umut olacak.