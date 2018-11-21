Kazada Ölen İki Kardeşin Cenazesi Memleketine Gönderildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:57



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:57

Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazesi memleketi Şırnak'a gönderildi.Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kız kardeş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. 19 yaşındaki Melike ile 21 yaşındaki Dilay Ataman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Aileye uzun süre ulaşılamadıCenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, uzun süre aileye ulaşılamadı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda iki kız kardeşin ailesine acı haber verildi. Baba Hacı Ataman, gece saatlerinde gelerek kızlarını teşhis etti.İki kız kardeşin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine uğurlandı.İki kardeşin cenazesini almaya yakınları geldi. Cenazeler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP