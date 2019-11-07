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Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi

YOZGAT'ta, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenazesi, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

07.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:57 Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi

YOZGAT'ta, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenazesi, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ile partililerin içinde bulunduğu Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, dün kontrolden çıkarak takla attı. İl Başkanı Seyfi Bayrak, olay yerinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti. İl Başkanlığı yöneticileri Şahin Köksal, Aniş Kutlu ve Veysel Toprakseven ise yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Seyfi Bayrak için bugün Çapanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, milletvekilleri ve Bayrak'ın yakınları katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Seyfi Bayrak'ın tabutunun başında dua etti. Akşener, Bayrak'ın çocukları Hasan, Murat, Ömer ile eşi Fatma Bayrak'a da başsağlığı dileğinde bulundu. Bayrak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKŞENER, KARABACAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Akşener, kazada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Karabacak'ın cenazesinin, yarın öğlen Çapanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. 



Meral Akşener, İYİ Parti, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

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