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Kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı

Antalya'da 28 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ablası, dağıttığı broşürlerle vatandaşları sürücü hatalarına karşı uyardı.

30.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:39
'da 28 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ablası, dağıttığı broşürlerle vatandaşları sürücü hatalarına karşı uyardı.
Trafik kazasında kardeşi Satılmış Fırat'ı kaybeden Burcu Fırat Kınayman, kardeşinin ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu broşürleri Kazım Özalp Caddesi Kapalı Yol civarında dağıttı.
Arkadaşlarının yardımıyla broşürleri dağıtan Kınayman, sürücüleri trafik kazalarıyla ilgili bilgilendirdi.
Trafik kazasında kardeşini kaybeden Kınayman, AA muhabirine, kardeşinin alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Kardeşine çarpan sürücünün sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını ifade eden Kınayman, "Sürücü, kardeşime çarptıktan sonra aracındaki hasarı kontrol edip gitmiş. Ölüme terk etti benim kardeşimi. Şu an dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Başka Fıratlar, Tuğçeler ölmesin, bunların katilleri tutuklansın diye çabalıyoruz." dedi.
Farkındalık oluşması için bin broşür dağıttıklarını anlatan Kınayman, trafik kazalarındaki cezaların caydırıcı olmasını istediklerini ifade etti.
Kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı

Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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