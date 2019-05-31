31.05.2019 16:59
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Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

Kütahya'da sürücünün kontrolünü kaybettiği cip yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazadan sürücü Yüksel Alyurt yara almadan kurtulurken 11 yaşındaki kızı Mina hayatını kaybetti, eşi ve diğer 3 çocuğu yaralandı. Kızı Mina'nın ceset torbasına konmuş cansız bedeni başında bekleyen babanın çaresizliği yürek burktu.

Kütahya'da, kontrolden çıkan cipin yol kenarındaki tarlaya savrulması sonucu sürücü Yüksel Alyurt'un kızı Mina (11) hayatını kaybetti, eşi ve diğer 3 çocuğu ise yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün kızının cansız bedeninin başında beklemesi yürek burktu.

Kaza, sabah saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar yolu 30'uncu kilometrede meydana geldi. Yüksel Alyurt yönetimindeki 34 RA 4650 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen cipten fırlayan Mina Alyurt hayatını kaybetti. Anne Reyhan ve çocukları Nilsu, Umut ve Uğur Alyurt ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLEN KIZININ BAŞINDA BEKLEDİ

Sürücü Yüksek Alyurt ise kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden kızı Mina Alyurt'un ceset torbasına konmuş cansız bedeni başında bekleyen baba Alyurt'un çaresizliği yürek burktu. Mina Alyurt'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi
Kaynak: DHA
Sabah, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (13)
ONUR: Biz ne vakit bu kadar vicdansız olduk. Şu hayırlı mübarek günde üstelik evladını yitirmiş bir adama edilmedik söz kalmamış. Allah rahmet eylesin acıların en tarifsiz olanını yaşamış.
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TOPUZ: Rabbim sabır versin.bizleri evlat acısıyla sınama Allahım.
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HAN: Allah sabır versin
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CETO: SENIN BENIM BASIMI YAKMADAN KENDI BASINI YAKMIS . . . . . . asirti hiz basin oglum basin dibine kadar basin sonra kontrolden cikin caniniz yansin . . . . . ben uzulmuyorum bu kader alinyazisida degil bu aptallik bu asiri hiz . . . . . . gecin hikaye anlatmayi . . . . . . ölene rahmet olsun . . . okadar
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OF’Lİ: Geçmiş olsun,Allah yavruya rahmet eylesin.
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